Мансарда частного дома на площади 150 квадратов загорелась ночью в Анапе

Пожар произошел ночью 18 февраля на улице Серебряной.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 3:49. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась мансарда одноэтажного частного дома на площади 150 кв. м.

В 4:26 пожар локализовали на той же площади, в 5:25 ликвидировали открытое горение, в 5:27 возгорание полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет, в тушении пожара участвовали 19 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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