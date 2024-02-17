Пожар площадью 300 кв. метров произошел в гаражном кооперативе в Армавире

Возгорание произошло днем 17 февраля по адресу: улица Советской Армии, 210.

Информацию о пожаре поступила диспетчеру в 13:26. Спасатели прибыли на место через 4 минуты и установили, что в гаражном кооперативе случилось возгорание на площади 300 кв. метров.

В 14:14 пожар удалось локализовать, 14:27 ликвидировали открытое горение. В 15:40 возгорание в гаражном кооперативе полностью потушили.

В ликвидации огня в гаражах приняли участие 54 человека и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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