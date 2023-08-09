В Новороссийске произошел конфликт со стрельбой, ранены 4 человека

Ночью 9 августа в УМВД России по Новороссийску поступило сообщение из больницы о госпитализации четверых мужчин с огнестрельными ранениями.

Установлено, что травмы мужчины получили в результате конфликта на бытовой почве, который произошел между двумя группами молодых людей. Во время выяснения отношений одна из сторон применила оружие. После чего стрелявшие скрылись с места происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали шестерых предполагаемых участников инцидента. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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