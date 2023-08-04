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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Артиллерийской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-muzhchina-otkryl-strelbu-na-ulitse-artillerijskoj-v-krasnodare
Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Артиллерийской в Краснодаре
Фото t.me/tipichkras

Инцидент произошел вечером 3 августа. О случившемся рассказала в соцсетях очевидцы.

По их словам, на улице Артиллерийской рабочие монтировали декорации. Это не понравилось одному из водителей. Мужчина вышел из машины, начал нецензурно выражаться и выстрелил из оружия, напоминающего пистолет. На кадрах с места происшествия также видно, что мужчина обрушил декорации.

После этого нарушитель уехал. Рабочие вызвали полицию и написали заявление.

Полиция начала проверку, в ходе которой будут причины конфликта, личности его участников инцидента, также будет проверена информация о стрельбе из неустановленного типа оружия. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Краснодару.

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