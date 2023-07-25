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Мужчина выстрелил из пистолета в лицо сотруднику автомойки в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vystrelil-iz-pistoleta-v-litso-sotrudniku-avtomojki-v-anape
Мужчина выстрелил из пистолета в лицо сотруднику автомойки в Анапе

Конфликт произошел накануне в Супсехе. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

В соцсетях сообщили, что управляющему автомойки выстрелили в лицо из травматического пистолета во время конфликта и опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что на парковку автомойки приехал белый автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Один из них начал избивать парня, находившегося поблизости.

Причина конфликта неизвестна. На эту информацию отреагировали в полиции.

«20 июля из горбольницы Анапы поступило сообщение об оказании медицинской помощи 28-летнему мужчине с травмой головы. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и не госпитализировался», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После оказания медицинской помощи пострадавший мужчина самостоятельно покинул травматологическое отделение.

По факту конфликта полиция Анапы проводит проверку. Пострадавший сейчас находится в другом городе.

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