В Новороссийске при поиске трубы в огороде обнаружили 17 скелетов
Останки людей нашли на территории одного из частных домов в поселке Мысхако.
Местная жительница хотела найти водопроводную трубу на своем участке и наняла для этого экскаватор. Во время земельных работ техника наткнулась на человеческие останки. Женщина сообщила об этом в поисковую службу.
Прибывшие на место поисковики обнаружили останки 4 советских солдат, а рядом еще 13 воинов. В земле были целые скелеты с хорошо сохранившимися зубами. Благодаря этому специалисты смогли установить возраст погребенных. На месте нашли патроны и личные вещи. Их планируют передать в музей.
Поисковики предположили, что на участке в Мысхако было госпитальное захоронение, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
Читайте также: останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске. Это произошло 21 января на строительной площадке на улице Григорьева при проведении земляных работ.
- Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
- Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России