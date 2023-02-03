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В Новороссийске при поиске трубы в огороде обнаружили 17 скелетов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pri-poiske-truby-v-ogorode-obnaruzhili-17-skeletov
В Новороссийске при поиске трубы в огороде обнаружили 17 скелетов
Фото "Наша Газета Новороссийск"

Останки людей нашли на территории одного из частных домов в поселке Мысхако.

Местная жительница хотела найти водопроводную трубу на своем участке и наняла для этого экскаватор. Во время земельных работ техника наткнулась на человеческие останки. Женщина сообщила об этом в поисковую службу.

Прибывшие на место поисковики обнаружили останки 4 советских солдат, а рядом еще 13 воинов. В земле были целые скелеты с хорошо сохранившимися зубами. Благодаря этому специалисты смогли установить возраст погребенных. На месте нашли патроны и личные вещи. Их планируют передать в музей.

Поисковики предположили, что на участке в Мысхако было госпитальное захоронение, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Читайте также: останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске. Это произошло 21 января на строительной площадке на улице Григорьева при проведении земляных работ.

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