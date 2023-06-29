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В Новороссийске при падении из окна многоэтажки погибла 19-летняя девушка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pri-padenii-iz-okna-mnogoetazhki-pogibla-19-letnyaya-devushka
В Новороссийске при падении из окна многоэтажки погибла 19-летняя девушка
Фото t.me/chpnvrsk

По данным очевидцев, несчастный случай произошел 29 июня около 1:00 в одной из многоэтажек на улице Хворостянского.

В соцсетях местные жители сообщили о том, что ночью обнаружили на припаркованном автомобиле тело девушки, которая жила в этом же доме на съемной квартире. На крыше автомобиля была характерная вмятина, поэтому жители предположили, что девушка выпала со одного из верхних этажей.

«По факту гибели 19-летней местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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