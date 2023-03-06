В Новороссийске пресекли контрабанду осушителей с газом, разрушающим озоновый слой
Две партии осушителей общим количеством 45 штук пытались незаконно ввезти в Россию из Турции через Новороссийский морской порт. Товары на общую сумму 25 млн рублей привезли в контейнерах.
Незаконные товары обнаружили сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды. Экспертиза показала, что в ввозимых осушителях содержится газообразное вещество хладон R-134А. Это вещество разрушает озоновый слой.
Товары с озоноразрушающими вещества в России включены в перечень стратегически важных. Их можно ввозить в страну только при наличии разрешительных документов. Однако у импортера не было необходимого разрешения для ввоза сушилок с хладоном.
По факту контрабанды стратегических товаров в крупном размере возбудили два уголовных дела, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.
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