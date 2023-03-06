Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске пресекли контрабанду осушителей с газом, разрушающим озоновый слой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-presekli-kontrabandu-osushitelej-s-gazom-razrushayushhim-ozonovyj-sloj
В Новороссийске пресекли контрабанду осушителей с газом, разрушающим озоновый слой
Фото пресс-службы Новороссийской таможни

Две партии осушителей общим количеством 45 штук пытались незаконно ввезти в Россию из Турции через Новороссийский морской порт. Товары на общую сумму 25 млн рублей привезли в контейнерах.

Незаконные товары обнаружили сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды. Экспертиза показала, что в ввозимых осушителях содержится газообразное вещество хладон R-134А. Это вещество разрушает озоновый слой.

Товары с озоноразрушающими вещества в России включены в перечень стратегически важных. Их можно ввозить в страну только при наличии разрешительных документов. Однако у импортера не было необходимого разрешения для ввоза сушилок с хладоном.

По факту контрабанды стратегических товаров в крупном размере возбудили два уголовных дела, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Читайте также: в Новороссийске ФСБ и таможня пресекли контрабанду в Канаду бронированных автостекол. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Новороссийской таможни.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
  3. Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
  4. Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях