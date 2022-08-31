В Новороссийске ФСБ и таможня пресекли контрабанду в Канаду бронированных автостекол

Фото пресс-службы Новороссийской таможни

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Новороссийской таможни.

По данным следствия, российская компания собиралась экспортировать в Канаду 87 российских бронированных стекол уровня защиты BR4NS не военного назначения для установки в инкассаторские автомобили. Всего — 22 автокомплекта ветровых, дверных и боковых бронированных стеклопакетов.

Этот товар относится к категории продукции двойного назначения. Стекла могут быть использованы при создании другого вооружения и военной техники. У компании не было лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю для его экспорта.

Возбудили уголовное дело о контрабанде. Товар запретили перемещать через границу, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

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