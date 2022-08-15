В Новороссийске председатель ЖСК обманула дольщиков на 50 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Местная жительница собрала с 14 человек деньги на строительство дома, который так и не сдали в эксплуатацию.

По данным следствия, 66-летняя представитель правления жилищно-строительного кооператива организовала сбор денег на возведение многоквартирного жилого дома. Разрешения на строительство при этом у нее не было. В результате жители не смогли получить свои квартиры — дом не сдали в эксплуатацию. Общий ущерб 14 гражданам составил около 50 млн рублей.

Дело передали в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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