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В Новороссийске предприниматель открыл в своем магазине «Полку добра»

Общество
07.10.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-predprinimatel-otkryl-v-svoem-magazine-polku-dobra
Видео канала «Кубань 24»

С нее нуждающиеся могут бесплатно взять хлеб и другие продукты. Видео с обращением мужчины опубликовали в соцсетях.

— Если вы тоже хотите помочь, то можете прийти, приобрести товар в нашем магазине и положить его на эту полку. Всем добра и благополучия!

Пользователи в комментариях одобрили такую инициативу и посоветовали остальным брать пример с социально-ответственного бизнесмена.

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