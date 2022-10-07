В Новороссийске предприниматель открыл в своем магазине «Полку добра»

Видео канала «Кубань 24»

С нее нуждающиеся могут бесплатно взять хлеб и другие продукты. Видео с обращением мужчины опубликовали в соцсетях.

— Если вы тоже хотите помочь, то можете прийти, приобрести товар в нашем магазине и положить его на эту полку. Всем добра и благополучия!

Пользователи в комментариях одобрили такую инициативу и посоветовали остальным брать пример с социально-ответственного бизнесмена.

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