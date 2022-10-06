В Геленджике бизнесмен помог семье с шестью детьми обзавестись домом с удобствами

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Жилой вагончик площадью около 10 кв. м 6 октября установили во дворе дома на улице Кубанской.

Предприниматель из Геленджика оказал семье с шестью детьми материальную помощь. Затем он увидел условия, в которых живут дети, и решил взять на себя вопросы с обеспечением семьи жильем.

«Внутри уже начался монтаж кухни, душевой кабины, санузла и водонагревателя. Именно этого в доме многодетной семьи до сегодня не было. Все расходы по изготовлению вагончика, транспортировке, установке и подключению к инженерным сетям предприниматель взял на себя», — сообщает Telegram-канал «Pressа без пресса».

Отмечается, что называть свою фамилию бизнесмен отказался.

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