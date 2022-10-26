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В Новороссийске после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль «Хамса»

Общество
26.10.2022 17:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-posle-dvuhletnego-pereryva-projdet-festival-hamsa
В Новороссийске после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль «Хамса»
Фото gorod-novoross.ru

Фестиваль черноморской рыбы и морепродуктов не проводили два года из-за пандемии.

Мероприятия пройдут с 3 по 6 ноября на Форумной площади. Там будут работать торговые и фермерские лавки с продукцией и готовыми блюдами черноморской кухни, морепродуктами и живой рыбой. Меню представят 20 ресторанов, обустроят устричный бар.

Для гостей праздника проведут кулинарные мастер-классы и установят тематические фотозоны.

«Выбор даты проведения фестиваля не случаен — в середине октября начало массовой путины, в этот период хамса самая вкусная и жирная. Фестиваль «Хамса» привлек в Новороссийск гурманов со всей страны и послужил развитию событийного туризма», — сообщили в Муниципальном центре управления Новороссийска.

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