В Анапе прошел фестиваль «100 ремесел Кубани»
Культура
18.09.2022 18:05
Посвященный празднованию 85-летия со дня основания Краснодарского края народный фестиваль провели 17 сентября на улице Горького.
Самая творческая улица Анапы Арт-авеню стала музеем под открытым небом. Гостей ждали увлекательные мастер-шоу от виртуозов-мастеров. Зрителям показали процесс создания традиционных кубанских ремесел.
Во время мероприятия звучали народные песни, для маленьких гостей также провели детский праздник, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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