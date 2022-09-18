В Анапе прошел фестиваль «100 ремесел Кубани»

Фото пресс-службы администрации Анапы.

Посвященный празднованию 85-летия со дня основания Краснодарского края народный фестиваль провели 17 сентября на улице Горького.

Самая творческая улица Анапы Арт-авеню стала музеем под открытым небом. Гостей ждали увлекательные мастер-шоу от виртуозов-мастеров. Зрителям показали процесс создания традиционных кубанских ремесел.

Во время мероприятия звучали народные песни, для маленьких гостей также провели детский праздник, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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