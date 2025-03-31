В Новороссийске полиция ищет мужчину, пытавшегося увезти школьницу на «вписку»

Инцидент произошел вечером 30 марта на территории жилищного комплекса на улице Дзержинского. О случившемся в соцсетях рассказала мама 14-летней девочки.

По словам жительницы Новороссийска, ее дочь гуляла с собакой, когда к школьнице подошел неизвестный и настойчиво уговаривал поехать с ним на «вписку». Несмотря на то, что девочка сказала, что еще совсем маленькая, мужчина продолжал настаивать.

Родители школьницы обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

«В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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