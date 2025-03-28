Полиция ищет отца, усадившего малышей на перила открытого балкона в Краснодаре

Инцидент произошел на высоком этаже в жилом комплексе на улице Восточно-Кругликовской.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили фотографии в социальных сетях. На снимках видно, что мужчина усадил одновременно двух маленьких детей на перила открытого балкона многоэтажки. Каждого из малышей отец придерживал рукой.

Опубликованными кадрами заинтересовалась полиция. По факту случившегося проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и личность мужчины.

«По окончании разбирательства его действиям будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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