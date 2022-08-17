В Новороссийске полицейского подозревают в получении взятки

В Новороссийске полицейского подозревают в получении взятки

В получении взятки подозревают 42-летнего старшего дознавателя Новороссийского ЛО МВД на транспорте. Преступление удалось выявить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое сотрудников уголовного розыска Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в возрасте 30 и 39 лет узнали, что на местного жителя завели уголовное дело из-за незаконного хранения наркотиков. Они решили обмануть подозреваемого и сказали ему, что помогут избежать лишения свободы за 50 тыс. рублей. 4 августа полицейские встретились с подозреваемым в помещении линейного отдела полиции на станции Новороссийск и получили требуемую сумму. В этот момент их задержали сотрудники ФСБ.

Выяснилось, что к этому преступлению также причастен старший дознаватель Новороссийского ЛО МВД на транспорте, который работал над уголовным делом мужчины, которому предложили дать взятку, чтобы избежать лишения свободы.

В отношении него возбудили уголовное дело. Полицейского подозревают в получении взятки в значительном размере. Его задержали и в ближайшее время планируют поместить под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по ЮФО.

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