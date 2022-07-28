В Новороссийске полицейский в свой выходной задержал мужчину, ударившего человека ножом
Происшествия
28.07.2022 10:47
Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района. На ссору двух мужчин обратил внимание проходивший мимо начальник пункта полиции села Абрау-Дюрсо. В этот день у него был выходной.
Словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин достал нож и ударил им оппонента. Полицейский бросился к нападавшему и выбил из его руки оружие. Он вызвал полицию и скорую помощь.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Нападавшего задержали. Им оказался 53-летний местный житель. С места происшествия изъяли нож, его отправили на экспертизу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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