В Новороссийске полицейский в свой выходной задержал мужчину, ударившего человека ножом

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района. На ссору двух мужчин обратил внимание проходивший мимо начальник пункта полиции села Абрау-Дюрсо. В этот день у него был выходной.

Словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин достал нож и ударил им оппонента. Полицейский бросился к нападавшему и выбил из его руки оружие. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Нападавшего задержали. Им оказался 53-летний местный житель. С места происшествия изъяли нож, его отправили на экспертизу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре ночью разыскиваемый за кражу мужчина устроил драку во дворе многоэтажки.