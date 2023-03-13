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В Новороссийске полицейский помог женщине, которая упала в своем доме и не смогла двигаться

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-politsejskij-pomog-zhenshhine-kotoraya-upala-v-svoem-dome-i-ne-smogla-dvigatsya
В Новороссийске полицейский помог женщине, которая упала в своем доме и не смогла двигаться
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новороссийску

В полицию Приморского района обратились соседи жительницы поселка Верхнебаканского.

Они рассказали, что их 64-летняя соседка не выходит из дома и не реагирует на звонки. На место выехал сельский участковый уполномоченный лейтенант полиции Александр Мисирян. Дома был заперт изнутри, но мужчина увидел приоткрытое окно и через него попал в дом.

Полицейский обнаружил женщину лежащей на полу. Ей стало плохо, из-за чего она не смогла сама подняться и передвигаться по дому. Участковый вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся родственникам. Пострадавшую передали медработникам, сейчас она находится под наблюдением докторов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новороссийску.

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