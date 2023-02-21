В Краснодаре полицейские экстренно доставили роженицу в перинатальный центр

На трассе Краснодар — Верхнебаканский к наряду дорожно-патрульной службы обратился водитель автомобиля.

Мужчина пояснил, что у его жены начались схватки, и попросил сопроводить машину в роддом.

Инспекторы включили сирену и экстренно доставили роженицу в перинатальный центр Краснодара. У женщины родилась четвертая девочка, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: полицейские в Усть-Лабинске вернули домой неговорящего инвалида. Несколько часов полицейские и родственники осматривали близлежащие улицы, дворы и магазины. Выяснилось, мужчина катался на маршрутке по городу, вышел на остановке и не смог найти дорогу домой.