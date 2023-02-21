В Краснодаре полицейские экстренно доставили роженицу в перинатальный центр
Общество
21.02.2023 21:49
На трассе Краснодар — Верхнебаканский к наряду дорожно-патрульной службы обратился водитель автомобиля.
Мужчина пояснил, что у его жены начались схватки, и попросил сопроводить машину в роддом.
Инспекторы включили сирену и экстренно доставили роженицу в перинатальный центр Краснодара. У женщины родилась четвертая девочка, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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