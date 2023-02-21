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В Краснодаре полицейские экстренно доставили роженицу в перинатальный центр

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsejskie-ekstrenno-dostavili-rozhenitsu-v-perinatalnyj-tsentr
В Краснодаре полицейские экстренно доставили роженицу в перинатальный центр
Фото t.me/gibdd123region

На трассе Краснодар — Верхнебаканский к наряду дорожно-патрульной службы обратился водитель автомобиля.

Мужчина пояснил, что у его жены начались схватки, и попросил сопроводить машину в роддом.

Инспекторы включили сирену и экстренно доставили роженицу в перинатальный центр Краснодара. У женщины родилась четвертая девочка, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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