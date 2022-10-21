В Новороссийске полицейские задержали подростков, избивавших пьяных мужчин на улицах

Кадр из видео t.me/chpnvrsk

Полицейские установили личности шестерых подростков, подозреваемых в нападении на жителей Новороссийска.

Несовершеннолетние на улицах избивали пьяных прохожих и бездомных. Они бросали в них камни и распыляли в лица перцовые баллончики.

Видеозаписи с кадрами нападений разошлись в соцсетях 11 октября. О задержании подростков правоохранители сообщили 21 октября.

«Шестеро подростков доставлены в отдел по делам несовершеннолетних полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также школьники снимали нападения на видео и выкладывали в закрытые группы в соцсетях.