В Новороссийске полицейские задержали подростков, избивавших пьяных мужчин на улицах
Происшествия
21.10.2022 15:54
Полицейские установили личности шестерых подростков, подозреваемых в нападении на жителей Новороссийска.
Несовершеннолетние на улицах избивали пьяных прохожих и бездомных. Они бросали в них камни и распыляли в лица перцовые баллончики.
Видеозаписи с кадрами нападений разошлись в соцсетях 11 октября. О задержании подростков правоохранители сообщили 21 октября.
«Шестеро подростков доставлены в отдел по делам несовершеннолетних полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», также школьники снимали нападения на видео и выкладывали в закрытые группы в соцсетях.
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