В Новороссийске почтили память малолетних узников фашистских концлагерей
Общество
14.09.2022 10:44
Те, кто в детстве познали ужасы фашистского плена, провели митинг-реквием. Его организовали общественники возле мемориала детям-жертвам войны. К памятнику возложили цветы.
«Без памяти нет жизни на земле. Я считаю, что память и история, историческая память должна жить. Не будет этого — не будет страны, не будет нас», — сказала председатель Новороссийской общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Валентина Кривенда.
Митинг прошел в Международный день памяти жертв фашизма. Помимо самих бывших узников, у мемориала собрались ветераны и школьники.
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