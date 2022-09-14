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В Новороссийске почтили память малолетних узников фашистских концлагерей

Общество
14.09.2022 10:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pochtili-pamyat-maloletnih-uznikov-fashistskih-kontslagerej
Видео канала «Кубань 24»

Те, кто в детстве познали ужасы фашистского плена, провели митинг-реквием. Его организовали общественники возле мемориала детям-жертвам войны. К памятнику возложили цветы.

«Без памяти нет жизни на земле. Я считаю, что память и история, историческая память должна жить. Не будет этого — не будет страны, не будет нас», — сказала председатель Новороссийской общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Валентина Кривенда.

Митинг прошел в Международный день памяти жертв фашизма. Помимо самих бывших узников, у мемориала собрались ветераны и школьники.

Читайте также: в Новороссийске проведут первый историко-патриотический форум.

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