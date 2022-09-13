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В Новороссийске проведут первый историко-патриотический форум

Культура
13.09.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-provedut-pervyj-istoriko-patrioticheskij-forum
В Новороссийске проведут первый историко-патриотический форум
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

С 13 по 16 сентября в Новороссийске пройдет I историко-патриотический форум «Героика и патриотизм прошлого и настоящего».

В его рамках запланирован цикл научных и общественных мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны, освобождению Новороссийска от нацистских оккупантов в 1943 году, празднованию 40-летия открытия памятника-ансамбля «Малая земля».

Утром 13 сентября уже прошла научная конференция с международным участием «Великая Отечественная война в истории и памяти народов России».

С 16:00 до 17:00 пройдет открытие выставки из фондов Новороссисйкого музея-заповедника — «Евгений Халдей: их называли ночными ведьмами».

14 сентября откроются научно-образовательные панели.

10:00 — 11:20 — публичная лекция «Как защитить свою историю». Ее проведет доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН, главный редактор сетевого издания «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе.

11:30 — 13:00 — круглый стол «Спецоперация в ЛНР И ДНР: консолидация общества и патриотические вызовы, исторические параллели». Эксперты проведут лекции «Как победить фашизм, нацизм и неонацизм», «Сила в правде: противодействие фальсификации истории и борьба с проявлением фашизма», «Геноцид народа СССР нацистской Германией на территории Сталинской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.)», «Исторические параллели геноцида мирных жителей Донецка».

С 18:00 до 19:00 возле памятника-ансамбля «Малая земля» презентуют новую экскурсию «Малая земля — плацдарм мужества. Иммерсивный променад».

С 19:00 до 20:30 пройдет музыкальный военно-патриотический спектакль под открытым небом «Воины-малоземельцы».

15 сентября в 10:00 третий день форума откроет лекция о принудительном труде советских граждан в Германии.

10:00 — 15:00 — презентация историко- патриотического маршрута «10 памятников Победы».

С 12:30 до 14:00 пройдет круглый стол «Современные практики музеефикации событий Великой Отечественной войны».

16 сентября с 15:00 до 16:20 пройдет публичная лекция директора Новороссийского исторического музея-заповедника «Памятник-ансамбль «Малая земля» — символ памяти и источник патриотического воспитания новороссийцев».

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