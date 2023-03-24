В Новороссийске планируют создать универсальный перегрузочный комплекс
Экономика
24.03.2023 17:09
Концессионное соглашение на строительство перегрузочного комплекса в порту города-героя планируют заключить уже в этом году, рассказал глава Росморречфлота Захарий Джиоев во время итоговой коллегии.
По его словам, в рамках концессионного соглашения в Мурманске сейчас строят терминал Лавна. Проект возведения объекта морской инфраструктуры в рамках концессии в России реализуют впервые.
В сентябре прошлого года в Правительстве РФ отметили необходимость развития транспортного узла в Новороссийске. Отправку и прием грузов железнодорожным транспортом на этом направлении планируют увеличить с 25,7 млн до 43 млн т в год, сообщает ТАСС.
Читайте также: Правительство РФ утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань. Строительство первой очереди порта мощностью 2 млн т аммиака должны завершить до конца 2023 года.
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