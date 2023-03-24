В Новороссийске планируют создать универсальный перегрузочный комплекс

Концессионное соглашение на строительство перегрузочного комплекса в порту города-героя планируют заключить уже в этом году, рассказал глава Росморречфлота Захарий Джиоев во время итоговой коллегии.

По его словам, в рамках концессионного соглашения в Мурманске сейчас строят терминал Лавна. Проект возведения объекта морской инфраструктуры в рамках концессии в России реализуют впервые.

В сентябре прошлого года в Правительстве РФ отметили необходимость развития транспортного узла в Новороссийске. Отправку и прием грузов железнодорожным транспортом на этом направлении планируют увеличить с 25,7 млн до 43 млн т в год, сообщает ТАСС.

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