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В Новороссийске планируют построить транзитную дорогу за 92,6 млрд рублей

Экономика
08.09.2022 15:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-planiruyut-postroit-tranzitnuyu-dorogu-za-92-6-mlrd-rublej
В Новороссийске планируют построить транзитную дорогу за 92,6 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующее соглашение первые лица Газпромбанка и групп компаний «Дело» и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили на Восточном экономическом форуме.

Предварительный размер капитальных расходов на строительство транзитной дороги Поселок Цемдолина — улица Портовая с примыканием к трассе М-4 «Дон» оценивается в 92,6 млрд рублей. Длина участка составит порядка 13 км.

Газпромбанк рассмотрит возможность участия в строительстве дороги на принципах концессии. Предполагается, что организация выступит кредитором и участником концессионера. Реализация проекта и расширение подходов к порту позволит увеличить грузопоток. При этом обеспечить комфорт горожанам и значительно снизить нагрузку на экологию.

Кроме того, новая дорога должна снизить нагрузку на существующую дорожную сеть и улучшить транспортную доступность морпорта, пишет «Коммерсантъ».

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