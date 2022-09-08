В Новороссийске планируют построить транзитную дорогу за 92,6 млрд рублей
Соответствующее соглашение первые лица Газпромбанка и групп компаний «Дело» и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили на Восточном экономическом форуме.
Предварительный размер капитальных расходов на строительство транзитной дороги Поселок Цемдолина — улица Портовая с примыканием к трассе М-4 «Дон» оценивается в 92,6 млрд рублей. Длина участка составит порядка 13 км.
Газпромбанк рассмотрит возможность участия в строительстве дороги на принципах концессии. Предполагается, что организация выступит кредитором и участником концессионера. Реализация проекта и расширение подходов к порту позволит увеличить грузопоток. При этом обеспечить комфорт горожанам и значительно снизить нагрузку на экологию.
Кроме того, новая дорога должна снизить нагрузку на существующую дорожную сеть и улучшить транспортную доступность морпорта, пишет «Коммерсантъ».
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