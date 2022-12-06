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В Новороссийске планируют построить индустриальный парк

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-planiruyut-postroit-industrialnyj-park
В Новороссийске планируют построить индустриальный парк
Фото t.me/kalchenko_el

Индустриальный парк планируют разместить на участке площадью 80 тыс. кв. м в поселке Верхнебаканском в районе улицы Комсомольской.

Об этом 6 декабря сообщила замглавы Новороссийска Эльвира Кальченко.

В индустриальном парке собираются разместить производство и логистическую инфраструктуру — цеха, офисы, производственные и складские помещения В настоящее время для реализации проекта ищут инвестора. Как только он определится, начнут готовить бизнес-модель проекта.

«Планируется, что резиденты индустриального парка будут связаны со строительной отраслью. Тут смогут производить, хранить и отправлять в разные города и регионы тротуарную плитку, пенно-блоки, гидрозащитные смеси, двери, окна, кованые изделия, провода, розетки и многое другое», — написала Кальченко в Telegram.

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