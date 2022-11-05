Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Индустриальный парк «Кубань» в Усть-Лабинске включили в реестр Минпромторга РФ

Экономика
05.11.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/industrialnyj-park-kuban-v-ust-labinske-vklyuchili-v-reestr-minpromtorga-rf
Индустриальный парк «Кубань» в Усть-Лабинске включили в реестр Минпромторга РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Промпарк и управляющая компания соответствуют федеральным требованиям. Это дает основания для получения краевых и федеральных мер поддержки.

Индустриальный парк «Кубань» в Усть-Лабинске стал четвертой площадкой Краснодарского края, включенной в реестр, отметил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

«Такой статус парк получил 1 ноября 2022 года. Помимо него, в реестре состоят «Краснодар», «Компрессорный» и «Достояние». Внесение в федеральный реестр позволит управляющей компании привлекать меры господдержки и воспользоваться налоговыми льготами», — сказал руководитель ведомства.

Сейчас управляющие компании и резиденты промпарков могут воспользоваться льготой по налогам на имущество и прибыль, а также инвестиционном вычетом, добавил Мостовой.

Кроме того, в Краснодарском крае стартовала мера поддержки для резидентов, которые переносят производства в индустриальные парки Кубани из других регионов. Также поддержка распространяется на тех, кто открывает новые предприятия или расширяет их и создает рабочие места. Представителям компенсируют 50% затрат на аренду земель и помещений в границах промпарков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях