Индустриальный парк «Кубань» в Усть-Лабинске включили в реестр Минпромторга РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Промпарк и управляющая компания соответствуют федеральным требованиям. Это дает основания для получения краевых и федеральных мер поддержки.

Индустриальный парк «Кубань» в Усть-Лабинске стал четвертой площадкой Краснодарского края, включенной в реестр, отметил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

«Такой статус парк получил 1 ноября 2022 года. Помимо него, в реестре состоят «Краснодар», «Компрессорный» и «Достояние». Внесение в федеральный реестр позволит управляющей компании привлекать меры господдержки и воспользоваться налоговыми льготами», — сказал руководитель ведомства.

Сейчас управляющие компании и резиденты промпарков могут воспользоваться льготой по налогам на имущество и прибыль, а также инвестиционном вычетом, добавил Мостовой.

Кроме того, в Краснодарском крае стартовала мера поддержки для резидентов, которые переносят производства в индустриальные парки Кубани из других регионов. Также поддержка распространяется на тех, кто открывает новые предприятия или расширяет их и создает рабочие места. Представителям компенсируют 50% затрат на аренду земель и помещений в границах промпарков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани.