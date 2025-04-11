В Новороссийске перевернулась легковушка, есть погибший

Смертельная авария произошла 11 апреля в 12:10 минут на улице Шоссейной в городе-герое.

По предварительным данным, 18-летний парень ехал за рулем автомобиля Kia Rio в сторону села Мысхако и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП 19-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, сейчас выясняется степень полученных ими травм.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, на место аварии прибыли две машины скорой помощи. Медики приступили к реанимации пострадавшего. Движение транспорта со стороны села Мысхако временно перекрыли.

Читайте также: в Краснодаре иномарка врезалась в припаркованный автобус ПАЗ, есть погибший. Смертельная авария произошла 10 апреля около 1:50 на улице Длинной в краевой столице. По предварительным данным, 32-летний Nissan Teana ехал по улице Длинной со стороны Костылева в сторону Садовой. Он не выбрал безопасную скорость и врезался в припаркованный автобус ПАЗ.

После столкновения иномарка врезалась в дерево. В результате ДТП погиб 24-летний пассажир, который ехал на переднем сидении легковушки. Водитель и еще один 29-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

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