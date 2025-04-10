В Краснодаре иномарка врезалась в припаркованный автобус ПАЗ, есть погибший

Смертельная авария произошла 10 апреля около 1:50 на улице Длинной в краевой столице.

По предварительным данным, 32-летний водитель ехал за рулем автомобиля Nissan Teana по улице Длинной со стороны улицы Костылева в сторону улицы Садовой. Он не выбрали безопасную скорость и напротив дома № 267 врезался в припаркованный автобус ПАЗ. После столкновения иномарка врезалась в дерево.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир, который ехал на переднем сидении легковушки. Водитель и еще один 29-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: шофер экскурсионного автобуса едва не устроил серьезное ДТП на встречке в Сочи. Опасная дорожная ситуация произошла 7 апреля в 7:15 на Новом Краснополянском шоссе шоссе в Адлерском районе. Момент чудом не произошедшей аварии зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как водитель автобуса, не убедившись в безопасности маневра, попытался повернуть налево. Чтобы избежать столкновения, водителю легковушки пришлось выехать на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи обратили внимание на видеозапись. Во время проверки установили, что 48-летний водитель экскурсионного автобуса марки King Long не пропустил встречный автомобиль Mercedes и создал серьезную аварийную ситуацию.

Подпишись, здесь всегда интересно.