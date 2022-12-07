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В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pensioner-na-zhigulyah-sbil-dvuh-zhenshhin-oni-skonchalis
В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в результате которого погибли две женщины, произошло в хуторе Ленинском под Новороссийском.

По данным следствия, 69-летний водитель ВАЗ-21041 нарушил правила дорожного движения и сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы получили травмы, от которых скончались в больнице.

На виновника ДТП завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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