В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин
Происшествия
07.12.2022 15:08
ДТП, в результате которого погибли две женщины, произошло в хуторе Ленинском под Новороссийском.
По данным следствия, 69-летний водитель ВАЗ-21041 нарушил правила дорожного движения и сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы получили травмы, от которых скончались в больнице.
На виновника ДТП завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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