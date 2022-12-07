В Абинском районе 18-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок, произошла 6 декабря около 19:00 в поселке Ахтырский на улице Ленина, 19.

По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем Nissan Sunny сбил школьника, перебегавшего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Уточняется, что авария произошла в темное время суток, и на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. На проезжей части ребенок находился без сопровождения родителей.

После аварии водитель скрылся с места происшествия. Его разыскали в течение часа. Ребенка с травмами госпитализировали в Абинскую ЦРБ №1, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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