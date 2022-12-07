В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек

Авария произошла 7 декабря на трассе Шахтерск — Торез в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль с военнослужащими и микроавтобус. В результате ДТП погибли 16 человек, в том числе водитель грузовика. Еще трое пострадали.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ТАСС.

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