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В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dnr-stolknulis-gruzovik-s-voennosluzhashhimi-i-mikroavtobus-pogibli-16-chelovek
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 7 декабря на трассе Шахтерск — Торез в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль с военнослужащими и микроавтобус. В результате ДТП погибли 16 человек, в том числе водитель грузовика. Еще трое пострадали.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ТАСС.

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