В Новороссийске парень на самокате снес вышедшую из магазина девушку

ДТП произошло 17 декабря около 16:20 в пешеходной зоне на улице Видова в городе-герое.

Аварию записали камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодой человек едет по узкому тротуару на электросамокате. На СИМ он перевозит прямоугольные предметы, похожие на аккумуляторы для других электросамокатов, которые зачастую транспортируют подобным образом.

Судя по записи, дверь, из которой выходит девушка, открывается, когда электросамокат находится на расстоянии около 1 м от нее, но его водитель не снижает скорость. Средство передвижения сбивает девушку, как только она выходит из-за двери. От удара она пролетает вперед, падает и ударяется головой.

После огласки случившегося в соцсетях вместе с записью видеокамеры появилось публичное обращение якобы от имени самокатчика. В нем автор сообщил, что полностью осознает свою ответственность за содеянное и согласен с утверждениями, что представляет опасность для общества. Автор публикации утверждает, что сейчас у него возникли финансовые трудности, и он не может оплатить лечение девушке.

В полиции Новороссийска сообщили, что после ДТП в дежурную часть Приморского района обратились очевидцы и медработники. Девушку осмотрели врачи, ей назначено амбулаторное лечение.

Правоохранители опросили 21-летнего водителя самоката. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

