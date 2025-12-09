В Краснодаре за год выписали 33 тыс. штрафов пользователям электросамокатов

Всего с начала года в Краснодаре произвели 6,9 млн поездок на шеринговых самокатах. Средний возраст пользователей СИМ — 29 лет.

По данным городского дептранса, количество поездок на самокатах в Краснодаре выросло почти на 24%, без инцидентов проходят 99,9% поездок на средствах индивидуальной мобильности.

Сейчас в столице региона работают более 40 «медленных зон», где скорость шеринговых электросамокатов и скутеров автоматически снижается, и более 35 зон запрета, где СИМ автоматически останавливаются.

Всего с начала года пользователям шеринговых сервисов выписали 33 тыс. штрафов за нарушение правил сервисов. Кроме того, было заблокировано 25 тыс. аккаунтов, 70% из них принадлежали несовершеннолетним, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре самокаты больше не приравнены к пешеходам, это средства индивидуальной мобильности. Поэтому по тротуарам они могут ездить на неполной мощности и в специально отведенных местах.

На нарушителей, которые быстро ездят по пешеходным зонам, губернатору на «Прямой линии» пожаловались жители краевой столицы. Кондратьев поручил решить вопрос с самокатчиками в центре Краснодара.

