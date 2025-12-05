Кондратьев поручил решить вопрос с самокатчиками в центре Краснодара

На нарушителей, которые быстро ездят по пешеходным зонам, губернатору на «Прямой линии» пожаловались жители краевой столицы.

«Мы не раз инициировали, чтобы самокаты приравнять к транспорту. Но, к сожалению, нас не поддерживают федеральные коллеги. Законодательство сегодня защищает самокатчиков», — сказал Вениамин Кондратьев.

Однако сейчас самокаты больше не приравнены к пешеходам, это средства индивидуальной мобильности. Поэтому по тротуарам они могут ездить на неполной мощности и в специально отведенных местах, доложил вице-губернатор Александр Руппель.

Нарушителям на самокатах грозят штрафы, за этим должна следить полиция, подчеркнул глава региона.

«Чтобы жители реально видели, что самокатчики не угрожают прогулкам по тротуарам Краснодара и набережным курортных городов», — сказал Вениамин Кондратьев.

