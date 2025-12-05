Кондратьев: нужно обеспечить проводным интернетом населенные пункты края

Об отсутствии качественного проводного интернета губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на «Прямой линии» сообщил житель хутора Глебовка Кущевского района.

Обратившийся пояснил, что мобильный интернет не обеспечивает стабильную качественную связь.

«Для взрослого населения проводной интернет дает возможность работать дистанционно и заниматься самообразованием. Для школьников — возможность для дополнительной подготовки к поступлению в вузы. В 2024 году было обращение от главы администрации Глебовского поселения о подключении в «Ростелеком». Был ответ, что запланировано подключение нашего населенного пункта на 2025 года. Однако уже декабрь, а подключения нет», — сообщил житель хутора Вячеслав Викторович.

Он добавил, что в ноябре жители хутора снова отправляли заявку в «Ростелеком». И получили ответ, что им постараются помочь в 2026-2027 годах. Он попросил главу региона помочь в решении проблемы.

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель пояснил, что вопрос с проведением интернет в населенные пункты края имеет системный подход.

«У нас все населенные пункты разбиты на «дорожные карты», когда интернет будет подключен. По каждому поселению и хутору есть четкие сроки, — отметил Руппель. — Карта рассчитана на три года, то есть до 2027-2028 года мы практически во всех хутора Краснодарского края проведем проводной интернет».

Кондратьев поручил своему заместителю связаться с заявителем и «Ростелекомом» и выяснить, почему для хутора Глебовского переносятся сроки.

«Там, где небольшие населенные пункты, мы субсидируем выпадающий подход «Ростелекому». Эта система должна работать. Но сейчас мы видим, что система дает сбой», — отметил губернатор.

Похожие сообщения на «Прямую линию» приходят из станицы Старощербиновской, из Полтавченского сельского поселения в Кущевском районе. Губернатор поручил детально разобраться по всем поступившим обращениям.

