В Новороссийске ожидается штормовой ветер

Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

Синоптики спрогнозировали усиление ветра на Черноморском побережье 5 и 6 ноября. В частности, норд-ост может обрушиться на Новороссийск.

У вечеру 5 ноября порывы ветра в Новороссийске будут достигать 15-20 м/с. В воскресенье, 6 ноября, до 22 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Жителей и гостей Новороссийска призывают соблюдать все необходимые меры безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в выходные погодные условия будут переменчивыми — синоптики прогнозируют усиление ветра, туманы. Столбики термометров ночью опустятся до +1…+6 °С, днем поднимутся до +8…+13 °С. По югу +12…+17 °С, местами пройдет небольшой дождь.