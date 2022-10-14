В Новороссийске отремонтировали 15 участков дорог из плана нацпроекта на 2023 год
Общество
14.10.2022 13:47
О сдаче объектов в эксплуатацию сообщили 14 октября. Ремонт дорог на 15 улицах Новороссийска выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Сообщается, что все эти дороги значились в плане на 2023 год, но их ремонт завершили раньше.
В эксплуатацию сдали дороги на улицах Кольцовской, Тихоступа, в переулке Казанском, улицах Васенко, Каданчика, Чкалова в поселке Верхнебаканском. А также на улице Шевченко в поселке Гайдук, Карьерной, Кирова в селе Владимировка, Молодежной в Цемдолине, Заводской, Алексеева, Народной, Молодежной в Южном районе, Хворостянского.
В настоящее время работы продолжаются еще на девяти улицах. Всего на ремонт 24 объектов направили 250 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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