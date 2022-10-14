В Краснодаре на участке улицы Офицерской уложили новый асфальт

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы на участке улицы Офицерской от Дзержинского до Рашпилевской протяженностью 350 м выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этот отрезок из плана ремонта дорог на 2023 год.

Обновление проезжей части завершено, сейчас устанавливают знаки.

«Это еще одна дорога из этапа нацпроекта 2023 года, которую начали ремонтировать в этом году. Благоприятные погодные условия позволяют выполнять работу в хорошем темпе. Всего в этом году планируем отремонтировать 8 дорог из этапа 2023 года», — рассказала и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

На улицах Ставропольской и Фадеева тоже уже заканчивают работы. На улицах Пригородной и Юннатов выполнили больше половины. Также продолжается ремонт на улицах Новороссийской, Власова и Котовского.

Всего в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в краевом центре отремонтировали 30 км дорог, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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