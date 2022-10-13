В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали более 3 км улицы Фадеева

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы идут на участке улицы Фадеева от Мачуги до Аэропортовской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, с начала сентября на ремонтируемом участке сняли старый асфальт, уложили новый, установили знаки. Сейчас специалисты наносят разметку на обновленную дорогу.

Почти завершен ремонт улицы Ставропольской, к завершению подходит ремонт на улице Офицерской. Продолжаются работы на Юннатов, Власова, Пригородной, Новороссийской и Котовского. Все эти участки относятся к этапу 2023 года.

Всего в рамках реализации этапа 2023 года отремонтируют более 61 км на 38 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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