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В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали более 3 км улицы Фадеева

Общество
13.10.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-po-natsproektu-uzhe-otremontirovali-bolee-3-km-ulitsy-fadeeva
В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали более 3 км улицы Фадеева
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы идут на участке улицы Фадеева от Мачуги до Аэропортовской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, с начала сентября на ремонтируемом участке сняли старый асфальт, уложили новый, установили знаки. Сейчас специалисты наносят разметку на обновленную дорогу.

Почти завершен ремонт улицы Ставропольской, к завершению подходит ремонт на улице Офицерской. Продолжаются работы на Юннатов, Власова, Пригородной, Новороссийской и Котовского. Все эти участки относятся к этапу 2023 года.

Всего в рамках реализации этапа 2023 года отремонтируют более 61 км на 38 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на Дальнем западном обходе Краснодара начали строить развязку, соединяющую дорогу с М-4 «Дон».

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