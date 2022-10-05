На Дальнем западном обходе Краснодара начали строить развязку, соединяющую дорогу с М-4 «Дон»

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Уже сделаны два дублера магистрали для транспорта. Работы на этом участке ведут 30 специалистов, также привлекли около 50 единиц техники. Что касается самого обхода, то он готов на 75%.

Дорожники приступили к переустройству инженерных коммуникаций, строительству самого моста, а также съездов с него.

«Производится статическое испытание свай, заливка ростверка и опор», — рассказал начальник участка Олег Лучкив.

Путепровод достигнет 6 м в высоту и 65 м в длину. Как и на всем Дальнем западном обходе здесь появятся четыре полосы — по две в каждую сторону.

«Оцените масштаб стройки: 52 км новой дороги свяжут М-4 «Дон» с трассой в районе станицы Марьинской. Сейчас тут трудятся более 500 человек, сотни единиц техники. Рабочие возводят мосты и путепроводы — всего 24 искусственных объекта. И все это с опережением срока. Уже следующим летом транзитный транспорт в сторону Крыма и Черноморского побережья Кубани отправится в обход Краснодара», — сообщает специальный корреспондент Андрей Секретарев.

Новая дорога будет огибать станицы Новотитаровскую и Нововеличковскую, хутор Копанской и выйдет на трассу возле Марьинской. И уже оттуда туристы из других регионов без заезда в Краснодар отправятся напрямую в Крым. На другом конце Дальнего западного обхода, возле станицы Марьинской рабочие уже приступили к установке барьерного ограждения.

«Сваебойная машина занимается забиванием стоек, чтобы потом на них вешать секции-балки для обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказывает мастер бригады по установке барьерного ограждения Алексей Путинцев.

Еще рано говорить, когда ограждение будет полностью готово. Во многом это зависит от погоды, но никто не отменял и человеческий фактор. По словам специалистов, все необходимо сделать качественно, ведь от этого будут зависеть жизни людей. На протяжении почти всей трассы установят дорожные ограждения. Благодаря бетонным блокам при аварии машина не сможет выскочить на встречную полосу движения.

Сейчас на протяжении всей трассы продолжают укладывать асфальт, строить мосты и путепроводы, устанавливают освещение. Эксперты заверили, что дорожное полотно будет прочным и справится с любым потоком машин и большим весом фур. Жители Краснодара уже в следующий высокий сезон вздохнут спокойно, так как пробок в городе однозначно станет меньше.