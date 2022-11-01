В Новороссийске отменили торжественные мероприятия, посвященные празднованию Нового года
Общество
01.11.2022 14:52
Новый год без шума и лишних трат. В городе-герое в этот раз отказались от концертов и фейерверков. Для украшения зданий и улиц используют прошлогодние гирлянды и игрушки.
При этом детские утренники пройдут во всех учреждениях культуры, как и планировалось. Дополнительно их организуют для детей мобилизованных.
Ранее в Краснодаре также отказались праздновать Новый год с размахом. На Главной городской площади не будет традиционного концерта и праздничных салютов.
Читайте также: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год.
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