В Новороссийске отменили торжественные мероприятия, посвященные празднованию Нового года

Видео канала «Кубань 24»

Новый год без шума и лишних трат. В городе-герое в этот раз отказались от концертов и фейерверков. Для украшения зданий и улиц используют прошлогодние гирлянды и игрушки.

При этом детские утренники пройдут во всех учреждениях культуры, как и планировалось. Дополнительно их организуют для детей мобилизованных.

Ранее в Краснодаре также отказались праздновать Новый год с размахом. На Главной городской площади не будет традиционного концерта и праздничных салютов.

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