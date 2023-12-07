В Новороссийске отменили праздничный салют в новогоднюю ночь

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что фейерверкам на Новый год в Новороссийске не место, пока уроженцы города защищают интересы Родины в зоне специальной военной операции.

«Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что запуск салюта — это дорогое удовольствие.

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