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В Новороссийске отменили праздничный салют в новогоднюю ночь

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otmenili-prazdnichnyj-salyut-v-novogodnyuyu-noch
В Новороссийске отменили праздничный салют в новогоднюю ночь
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что фейерверкам на Новый год в Новороссийске не место, пока уроженцы города защищают интересы Родины в зоне специальной военной операции.

«Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что запуск салюта — это дорогое удовольствие.

Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей Краснодарского края отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Он уточнил, что запрет на использование фейерверков на Кубани действует с начала проведения специальной военной операции.

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