В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн»
Культура
15.09.2022 17:45
Концерт российской поп-группы планировали провести 18 сентября на стадионе «Центральный» в рамках спортивного праздника к 115-летию новороссийского футбола.
Однако 15 сентября стало известно, что власти города-героя приняли решение отменить концерт группы «Кар-Мэн». Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Причины отмены концерта не уточняются. При этом футбольный праздник в Новороссийске 18 сентября состоится. В гала-матче встретятся команда ветеранов ФК «Черноморец» и команда легендарных российских футболистов, в том числе: Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев.
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