Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн»

Культура
15.09.2022 17:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otmenili-kontsert-gruppy-kar-men
В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн»
Фото vk.com/carmangroup

Концерт российской поп-группы планировали провести 18 сентября на стадионе «Центральный» в рамках спортивного праздника к 115-летию новороссийского футбола.

Однако 15 сентября стало известно, что власти города-героя приняли решение отменить концерт группы «Кар-Мэн». Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Причины отмены концерта не уточняются. При этом футбольный праздник в Новороссийске 18 сентября состоится. В гала-матче встретятся команда ветеранов ФК «Черноморец» и команда легендарных российских футболистов, в том числе: Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поручил провести концерт к юбилею края без звезд эстрады и салютов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях