В Новороссийске отменили фестиваль «Тамань — полуостров свободы»

Фото vk.com/taman_fest

Об этом 3 августа сообщили организаторы. Фестиваль перенесли на 2023 год.

Фестиваль «Тамань — полуостров свободы» планировали провести с 10 по 14 августа на стадионе «Центральный». Антитеррористическая комиссия Новороссийска предложила перенести мероприятие на сентябрь.

«Вечером 1 августа администрация Новороссийска прислала нам решение антитеррористической комиссии по вопросу проведения нашего фестиваля, в котором отменяет ранее выданное разрешение и запрещает проведение мероприятия в августе из-за невозможности с их стороны обеспечить общую безопасность гостей фестиваля и горожан в связи с недавними событиями», — написали организаторы фестиваля в группе в «ВКонтакте».

Организаторы рассказали, что не смогли повлиять на решение властей. Они объяснили, что отмена станет причиной многомиллионных убытков, так как они оплатили всю логистику для музыкантов, гонорары, отели и заказали атрибутику фестиваля. Но решение осталось неизменным. Фестиваль перенесли на 2023 год.

Согласно обновленной информации в группе фестиваля, провести его планируют с 10 по 13 августа 2023 в Молькино под Краснодаром.

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