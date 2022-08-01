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В «Атамани» сварят тонну борща

Культура
01.08.2022 10:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-svaryat-tonnu-borshha
В «Атамани» сварят тонну борща
Фото goodfon.ru

В этнографическом комплексе «Атамань» 6 августа пройдет краевой фестиваль ткачества «Кубанский рушничок».

В этот день сюда съедутся мастерицы ткацких дел со всей Кубани. Гостей станицы познакомят с секретами ремесла, которые передаются в казачьих семьях из поколения в поколение. Также все желающие смогут увидеть старинные ткацкие станки и узнать, какие бывают рушники.

Для всех поклонников кубанской кухни казачки сварят тонну традиционного борща. Кроме того, для гостей этностаницы проведут мастер-классы по владению шашкой, по изготовлению обереговой куклы, свечей из вощины, талисманов из ниток или лечебных трав.

Кроме того, будет работать кузница и гончарная мастерская, где можно своими руками сделать памятный сувенир, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса «Атамань».

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