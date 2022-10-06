В Новороссийске открыли новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
Общество
06.10.2022 12:58
Маршрут проходит по местам боев на Малой земле и улицам Новороссийска, где проходил передний край обороны плацдарм. В него входит посещение памятников в поселке Мысхако в Долине смерти и Галереи боевой славы памятника-ансамбля «Малая земля».
Новый туристический маршрут разработал Новороссийский исторический музей-заповедник совместно с бюро экскурсий и путешествий «АрхиВед».
«Патриотический маршрут как способ сохранения исторической памяти носит регулярный характер, имеет связь с прошлым и выполняет функцию конструирования представлений о прошлом. Поэтому очень важно приобщать к таким мероприятиям подрастающее поколение», — цитирует сообщение отдела по курортам и туризму администрация Новороссийска.
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