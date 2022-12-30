В Новороссийске открыли новый детский сад

Детсад «Кубики» на улице Южной торжественно открыли 30 декабря. Он рассчитан на 240 мест.

На строительство нового детского сада направили 441 млн рублей. Большую часть из этой суммы выделили из краевого бюджета.

«Благодарю нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за всестороннюю поддержку нашего города. Именно личное участие краевых властей помогает развитию муниципалитетов», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он отметил, что детсад «Кубики» оснастили современным оборудованием. Его территория окружена деревьями.

Глава города-героя добавил, что в следующем году новый детский сад откроют в Борисовке. Для появления соцобъектов муниципалитет продолжит участие в госпрограммах.

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