Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске открыли дорожную развязку на проспекте Дзержинского

Общество
В Новороссийске открыли дорожную развязку на проспекте Дзержинского
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Ее строительство стартовало в начале 2024 года. Новую развязку строили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь проспект Дзержинского продлен до улицы Мурата Ахеджака.

Новый дорожный объект существенно облегчит движение в городе-герое, особенно в южном районе. Первой по магистрали проехала колонна участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

Проезжую часть увеличили до шести полос, также здесь появилась кольцевая развязка. За возведение объекта инфраструктуры и высокий профессионализм глава Новороссийска Андрей Кравченко и председатель Гордумы Андрей Антонов вручили специалистам почетные грамоты.

Читайте также: в Сочи после ремонта возобновили движение на пересечении улиц Гагарина и Егорова.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях