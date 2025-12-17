В Новороссийске открыли дорожную развязку на проспекте Дзержинского

Ее строительство стартовало в начале 2024 года. Новую развязку строили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь проспект Дзержинского продлен до улицы Мурата Ахеджака.

Новый дорожный объект существенно облегчит движение в городе-герое, особенно в южном районе. Первой по магистрали проехала колонна участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

Проезжую часть увеличили до шести полос, также здесь появилась кольцевая развязка. За возведение объекта инфраструктуры и высокий профессионализм глава Новороссийска Андрей Кравченко и председатель Гордумы Андрей Антонов вручили специалистам почетные грамоты.

