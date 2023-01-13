В Новороссийске открыли 11 пунктов приема елок на переработку
Общество
13.01.2023 10:15
Они будут работать с 13 по 22 января в разных районах города-героя. Собранные елки передадут на нужды парка живой природы «ДоДо».
Сдать новогодние елки, очищенные от игрушек и мишуры, на переработку можно по следующим адресам:
- улица Конституции, 30;
- Цемдолина, заезд к «Ленте» на улице Ленина;
- Гайдук, улица Пихтовая в районе кладбища;
- Верхнебаканский, улица Коммунистическая, 93;
- Южная Озереевка, пересечение улиц Ильича и Мира;
- пересечение улиц Хворостянского и Пионерской;
- пересечение улиц Сакко и Ванцетти;
- Натухаевская, улица Курганная на точке накопления;
- Раевская, улица Калинина, 1;
- Абрау-Дюрсо, улица Октябрьская, 3;
- Мысхако, улица Пограничная, 28.
«Уверен, в городе найдется большое количество новороссийцев, которые уже давно приняли решение более ответственно относиться к экологии», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
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