В Новороссийске открыли 11 пунктов приема елок на переработку

Они будут работать с 13 по 22 января в разных районах города-героя. Собранные елки передадут на нужды парка живой природы «ДоДо».

Сдать новогодние елки, очищенные от игрушек и мишуры, на переработку можно по следующим адресам:

улица Конституции, 30;

Цемдолина, заезд к «Ленте» на улице Ленина;

Гайдук, улица Пихтовая в районе кладбища;

Верхнебаканский, улица Коммунистическая, 93;

Южная Озереевка, пересечение улиц Ильича и Мира;

пересечение улиц Хворостянского и Пионерской;

пересечение улиц Сакко и Ванцетти;

Натухаевская, улица Курганная на точке накопления;

Раевская, улица Калинина, 1;

Абрау-Дюрсо, улица Октябрьская, 3;

Мысхако, улица Пограничная, 28.

«Уверен, в городе найдется большое количество новороссийцев, которые уже давно приняли решение более ответственно относиться к экологии», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

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