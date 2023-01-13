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В Новороссийске открыли 11 пунктов приема елок на переработку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otkryli-11-punktov-priema-elok-na-pererabotku
В Новороссийске открыли 11 пунктов приема елок на переработку
Фото пресс-службы администрации Анапы

Они будут работать с 13 по 22 января в разных районах города-героя. Собранные елки передадут на нужды парка живой природы «ДоДо».

Сдать новогодние елки, очищенные от игрушек и мишуры, на переработку можно по следующим адресам:

  • улица Конституции, 30;
  • Цемдолина, заезд к «Ленте» на улице Ленина;
  • Гайдук, улица Пихтовая в районе кладбища;
  • Верхнебаканский, улица Коммунистическая, 93;
  • Южная Озереевка, пересечение улиц Ильича и Мира;
  • пересечение улиц Хворостянского и Пионерской;
  • пересечение улиц Сакко и Ванцетти;
  • Натухаевская, улица Курганная на точке накопления;
  • Раевская, улица Калинина, 1;
  • Абрау-Дюрсо, улица Октябрьская, 3;
  • Мысхако, улица Пограничная, 28.

«Уверен, в городе найдется большое количество новороссийцев, которые уже давно приняли решение более ответственно относиться к экологии», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Читайте также: в Роскачестве рассказали, как правильно выбрасывать живую новогоднюю елку.

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